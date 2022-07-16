Стало известно, как умение рыб считать может вылечить людей Европейские невробиологи установили, что умение рыб считать способно вылечить людей от тяжелого заболевания

Фото: A. Hartl/blickwinkel/Global Look Press

Рыба данио

Группа европейских нейробиологов выяснила, что некоторые рыбы обладают чувством количества, то есть умеют считать. Идеальной моделью для изучения подобных процессов названа рыбка данио, а ее гены, используемые для выполнения простейших математических операций, можно использовать в лечении человека. Исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Neuroanatomy.

В ходе эксперимента было отсмотрено свыше 200 научных трудов о рыбах и других млекопитающих. Ученые установили, что рыбы используют те же части мозга при подсчете предметов напротив себя, которыми пользуются и многие другие млекопитающие птицы.

Также специалисты отмечают, что это исследование открывает новые возможности для лечения дискалькулии — неспособности человека к изучению арифметики, которая ежегодно выявляется примерно у 6% детей школьного возраста.

Ранее коллегия апелляционного суда в штате Калифорния установила, что пчёлы являются рыбами, поскольку они подпадают под местный Закон об исчезающих видах. Согласно трактовке судей, некоторые представители беспозвоночных насекомых, в том числе и пчел, по закону имеют те же права на свою защиту, что и рыбы.