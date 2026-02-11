Зимняя Олимпиада — 2026
11 февраля 2026 в 05:45

Стало известно, как сотрудники могут получить внеплановый выходной

Юрист Русяев: работодатель обязан дать сотруднику выходной для диспансеризации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Работодатель обязан дать сотруднику выходной для прохождения диспансеризации, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, такое право закреплено в Трудовом кодексе и не может быть заменено отпуском за свой счет.

Право на освобождение от работы для диспансеризации закреплено в статье 185.1 Трудового кодекса РФ: сотрудника обязаны отпустить и сохранить за ним место работы и средний заработок. Речь идет именно об освобождении от работы под медосмотр, поэтому такой день не превращается в ежегодный отпуск и не подменяется отпуском без содержания по желанию работодателя. Сколько дадут дней, зависит от статуса работника: до 39 лет включительно предоставляется один рабочий день один раз в три года, с 40 лет — один рабочий день каждый год, предпенсионерам и работающим пенсионерам — два рабочих дня ежегодно, — пояснил Русяев.

Он уточнил, что для получения такого выходного необходимо согласовать дату с работодателем и подать соответствующее заявление. По словам юриста, документ составляется в свободной форме с указанием даты и ссылкой на статью 185.1 ТК РФ.

Практика получения выходного для диспансеризации проста. Сначала выбирают дату и согласуют ее с работодателем, этот элемент прямо заложен в формулировку статьи 185.1 ТК РФ. Затем подают заявление в свободной форме Лучше оставить след, бумажный входящий или электронный документ через ЭДО. После прохождения медорганизация выдает подтверждение визита. Обязанность принести справку обычно закрепляют в правилах внутреннего трудового распорядка или отдельном положении, — резюмировал Русяев.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что тест на ДНК вируса папилломы человека включили в программу диспансеризации женщин в 2026 году. По его словам, анализ будут проходить россиянки от 21 года до 49 лет.

