Стало известно, как россияне попадают в рабство

Россияне попадали в рабство за границей ещё в 1990-е — тогда вывозили секс-работниц, рассказал «Царьграду» член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Затем в рабство стали попадать и мужчины в качестве рабочей силы, а некоторые люди до сих пор за рубежом.

Зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин сообщил, что чаще в рабстве оказываются граждане без определённого места жительства.

Бывает, что такие люди попадают в рабство за пределами России и внутри страны, в том числе в некоторых наших национальных республиках. Несчастные становятся приживалками, а можно их назвать и рабами. Однако есть те, кто сознательно выбирает это рабское состояние — по крайней мере вначале, соглашаясь с условиями хозяев, — сказал Затулин.

Он добавил, что человек мог спиться или сбиться с пути и нуждается в жилье и пище. При этом, по словам Затулина, такое случалось и в советское время.

Ранее в Казахстане освободили россиянина, 20 лет находившегося в рабстве. По факту произошедшего начато досудебное расследование по статье 126 УК РК (незаконное лишение свободы). 44-летний мужчина был найден в Шетском районе Карагандинской области.