Стало известно, как по укусу комара обнаружить рак Онколог Серяков: пятна с отеками на месте укуса комара могут сигнализировать о раке

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Укус комара

Главный онколог «СМ-Клиники» доктор медицинских наук Александр Серяков рассказал, как по укусу комара можно выявить рак на ранней стадии. По его словам, у человека с развивающимся заболеванием на месте раны могут проявиться большие пятна с отеками. Об этом специалист рассказал «Известиям».

Если говорить о неожиданных, редких предвестниках онкологии, то можно привести в пример гиперергическую реакцию на укусы кровососущих, когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком, — отмечает он.

Как заявляет онколог, данный симптом может появиться не только после укуса комара, но и других кровососущих насекомых, например мошек.

Также он уточняет, что подобным образом пятна на коже могут появиться за 10–20 лет до развития хронического лимфолейкоза, а жертва укуса может даже не почувствовать конкретных изменений в работе своего организма. Чтобы избежать последствий, Серяков советует после обнаружения пятен незамедлительно обратиться к врачу.

Справиться с онкологией гораздо проще на начальных стадиях, когда человек в большинстве случаев не чувствует никаких ярко выраженных симптомов, — подчеркивает он.

Ранее диетолог Максин Смит рассказала, что в персиках содержится много витамина С и полезных антиоксидантов, которые, по мнению ученых, могут помочь в борьбе с онкологией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инсультом. По ее словам, этот фрукт также может быть полезен для организма благодаря наличию как растворимой, так и нерастворимой клетчатки.