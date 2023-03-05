Стало известно, как наказать соседа сверху за потоп Юрист Хаминский рассказал, как требовать компенсацию ущерба в случае потопа

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Юрист Александр Хаминский в разговоре с NEWS.ru описал механизм действий при потопе и объяснил, как минимизировать причинённый ущерб и получить компенсацию с виновника-соседа. По словам юриста, необходимо заснять последствия потопа сразу же после произошедшего и вызвать представителей управляющей компании.

Необходимо осуществить фото- и видеофиксацию протечек, желательно в тот момент, когда вода еще капает. Вызвать представителей управляющей компании и соседей, у которых произошла авария. Желательно произвести съемку в квартире и тех, и других на фоне стекающих капель воды. Затем нужно составить акт, в котором описать все видимые повреждения, указать время, место, переписать всех присутствующих и добавить, что могут иметь место скрытые повреждения, — сообщил юрист.

Далее Хаминский советует обратиться в экспертную организацию и попросить предоставить заключение о причинно-следственной связи между повреждениями и характером залива, заказать смету восстановительного ремонта. С полученными документами нужно обратиться к соседям с просьбой о возмещении ущерба, а в случае отказа — идти в суд.

С 1 марта 2023 года в России будут действовать поправки в Гражданский кодекс, позволяющие лишать собственников недвижимости их имущества, если они используют его не по назначению, ухаживают за ним неадекватно или нарушают права соседей. Эти нормы, которые уже действовали с 2004 года для отношений между нанимателем и наймодателем, теперь будут применяться к собственникам недвижимости.