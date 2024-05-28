Стало известно, к чему приводит блокировка номеров мошенников IT-эксперт Геллер: блокировка номеров мошенников не поможет в борьбе с ними

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Блокировка номеров телефонов мошенников не поможет избавиться от нежелательных звонков, сообщил NEWS.ru генеральный директор студии lab.AG IT-эксперт Артем Геллер. По его словам, это может стать сигналом для операторов сотовой связи и поводом для внесения номера телефона в базу сомнительных или его отключения, но злоумышленники, как правило, имеют много сим-карт и могут перезвонить тут же с одной из них.

Вы можете заблокировать номер, скорее всего, он попадет в какую-то базу сомнительных номеров у оператора или провайдера. Если будет много блокировок, они его могут отключить. Но это вовсе не панацея, потому что нет ничего проще, чем сменить номера. И их очень много у мошенников. От одного конкретного номера вы так избавитесь, но они же могут перезвонить вам через пять минут с другого номера, — заявил Артем Геллер.

Он добавил, что бороться с мошенниками крайне трудно, потому что открыть кол-центр и выманивать у людей деньги — очень незатратный «бизнес». Для этого, уточнил Геллер, достаточно «три телефона и 10 симок».

Ранее мошенники обманули вратаря новокузнецкого «Металлурга» Максима Клоберданца. Ему пришло сообщение якобы от гендиректора клуба, в котором говорилось, что на его имя пытаются взять кредиты для спонсирования ВСУ. «Начальник» предупредил хоккеиста, что сейчас ему позвонят из ФСБ и объяснят, что делать. Перезвонивший мужчина объяснил, что надо занять в банке деньги и перевести их на «безопасный счет», что Клоберданц и сделал. Ситуация прояснилась, когда спортсмен связался с руководством клуба, чтобы рассказать, что сделал все как надо.