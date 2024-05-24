Baza: хоккеист Клоберданц перевел мошенникам 3 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщает, что вратарь новокузнецкого «Металлурга» Максим Клоберданц стал жертвой мошенников. По данным канала, злоумышленник представился ему по телефону гендиректором клуба, уговорил набрать кредитов и перевести деньги на «безопасный счет».

Авторы канала утверждают, что утром 21 мая 23-летнему хоккеисту пришло сообщение, отправитель которого представился генеральным директором «Металлурга» Андреем Денякиным. В публикации канала уточняется, что собеседник предупредил спортсмена, что на его имя пытаются набрать кредиты мошенники, чтобы отправить деньги на финансирование ВСУ, и в связи с этим нему позвонят сотрудники ФСБ и объяснят, что делать дальше.

Как уточняется в сообщении канала, перезвонивший хоккеисту мужчина объяснил, что надо занять в банке деньги и перевести их на «безопасный счет», что Клоберданц и сделал. По данным канала, ситуация стала проясняться, когда спортсмен связался с руководством клуба, чтобы рассказать, что сделал все как надо.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик выполнил «задания» в игре и лишил мать 226 тысяч рублей. Женщина рассказала, что сын играл на своем телефоне, а затем перешел в мессенджер для общения с чат-ботом, который попросил сделать фото с ее банковского приложения за 10 тысяч бонусов в игре. Возбуждено дело по статье о мошенничестве.