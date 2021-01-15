Бананы и мандарины: стало известно, что россияне ели в праздники

https://static.news.ru/photo/2e77004a-57d0-11eb-b189-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Во время длинных новогодних выходных россияне больше обычного заказывали продукты с доставкой на дом. За десять дней спрос увеличился почти вдвое.

Любопытно то, что в первый день Нового года особой популярностью пользовались самые обычные, «не праздничные» продукты — белый хлеб, вода и молоко, передаёт РИА Новости со ссылкой на данные одного из популярных сервисов доставки.

В десятку самых заказываемых 1 января продуктов также вошли куриные яйца, лапша быстрого приготовления, мандарины, различные лимонады, мороженое, круассаны с малиной и миндалём и чипсы.

Максимальный рост спроса в новогодние праздники был зафиксирован 2 января, когда граждане заказали на 18% больше по сравнению с предыдущим днём. Почти в два раза количество заказов увеличилось к концу новогодних праздников.

В топ-10 самых продаваемых товаров в первый день наступившего года и в целом за десять дней новогодних каникул вошли такие традиционно популярные продукты, как хлеб, вода, молоко и яйца. К 2 января в десятке наиболее популярных оказались мандарины, они поднялись на девятую строчку. Однако уже 3 января россияне стали чаще заказывать бананы.

Среди товаров, на которые в новогодние праздники больше всего возрос спрос (как правило, в 3–5 раз), оказались апельсиновый сок, вода, мороженое эскимо и чипсы. Кроме того, чаще стали покупать хлебобулочные и кондитерские изделия.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, двое голодных граждан отобрали у доставщика пиццы заказ, угрожая ему ножом. Оба оказались товарищами с двойным гражданством — российским и американским.