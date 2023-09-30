Стало ивзестно, почему Турция не начнет собирать Bayraktar на Украине Матвийчук: Bayraktar не делают на Украине, потому что РФ может ударить по заводу

Фото: Petro Poroshenko/Global Look Press

Дрон Байрактар

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВС России уничтожат завод по производству турецких БПЛА Bayraktar на территории Украины, как только предприятие начнет выпускать дроны. Он отметил, что заявление гендиректора фирмы Baykar Халюка Байрактара об инвестицированных на Украину $100 млн — «попытка изобразить, что БПЛА его компании кому-то еще нужны».

Он идет впереди паровоза. По всей видимости, сейчас идут проектные работы. Если бы производство уже запустили в цехах, думаю, мы бы нанесли удар. Мы не дадим выпускать Bayraktar. Как только они начнут выпускать, мы ударим. А заявление главы Baykar — бизнес-ход, якобы Bayraktar еще кому-то нужны, — добавил Матвийчук.

По его словам, БПЛА Bayraktar на Украине «абсолютно никак себя не показали», а новейшие модификации данного БПЛА Анкара Киеву не продает.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил на полях Международного форума оборонных индустрий, что отечественные специалисты работают над созданием флота морских дронов, которые будут использоваться для нападения на российские военные корабли. Кроме этого он рассказал, что на Украине появилось собственное производство пушек и снарядов для вооружения НАТО.