Стали известны самые востребованные профессии лета

https://static.news.ru/photo/8340d73e-db13-11ea-9779-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На выходе из коронавирусного пике самыми быстро растущими стали вакансии в сфере рекламы, маркетинга и PR. Их количество в июле почти удвоилось.

Таких предложений стало больше на 84%, причём предложений работы для рекламщиков стало на 26% больше, передаёт ТАСС со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Помимо этого, на 67% вырос спрос на специалистов в области финансов и страхования, где на 36% чаще искали профессионалов по работе с клиентами.

При этом количество компаний, размещающих вакансии, увеличилось на 31% по отношению к июню. В сфере культуры и образования их стало больше на 37%, в торговле — на 35%, а в сфере услуг — на 34%.

Для выпускников и студентов в июле стало больше вариантов работы на 31%, чем месяцем ранее. Кроме того, на 9% выросла доля предложений с полной занятостью. В целом количество уникальных вакансий увеличилось на 17%.

Восстанавливается отрасль торговли и услуг, продавцов-консультантов ищут на 30% чаще, менеджеров по продажам — на 24%, а продавцов-кассиров — на 27%. В кафе и рестораны предложений потенциальным работникам делают на 36% больше.

Что касается откликов на вакансии, то их общее количество выросло на 12%. Рекордсменами стали водители, которые в июле соглашались на предложения почти в два раза чаще, чем в июне. Число откликов от официантов увеличилось на 59%, от курьеров — на 34%, а от комплектовщиков — на 29%.

Исследователи полагают, что спрос на официантов и рост количества откликов на вакансии в этой отрасли связаны с открытием кафе и ресторанов.

Лидером среди соискателей стала сфера красоты и здоровья, где новых резюме стало больше на 32%. В области культуры и образования прирост составил 28%, а в финансах и страховании — 19%. Общее количество новых резюме по сравнению с июнем увеличилось на 15%.

Отмечается, что активнее среди соискателей регистрировались женщины, от них новых резюме поступило на 17% больше против 13% резюме от мужчин.

Исследование было проведено среди более чем 200 тысяч вакансий, опубликованных в течение июля.

Ранее, как писал NEWS.ru, аналитики портала по трудоустройству Superjob назвали наиболее востребованные профессии в России во время пандемии коронавирусной инфекции.