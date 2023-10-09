Стали известны самые «собачьи» города России Москва и Петербург признаны самыми «собачьими» российскими городами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва и Санкт-Петербург возглавили список самых «собачьих» городов России, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования, проведенного экспертами туристического сервиса «Туту.ру». По информации издания, в рейтинг вошли также Тольятти, Воронеж, Краснодар, Кострома и Пермь.

Как сообщает издание, кинологи выяснили, что чаще всех заводят собак москвичи, самая распространенная порода — чихуа-хуа. В столице установлены несколько памятников, связанных с собаками, одним из самых известных является бронзовая овчарка на станции метро «Площадь Революции». Ее нос натерт до блеска желающими привлечь удачу.

По информации экспертов, в Санкт-Петербурге наиболее популярной породой оказались шпицы. В городе установлен памятник собаке Павлова в саду Института экспериментальной медицины, также есть памятник-скамейка таксе во дворе Санкт-Петербургского государственного университета.

В Тольятти известна скульптура собаки, получившая название «Памятник преданности» и представляющая собой бронзовую овчарку, которая смотрит на дорогу, продолжает издание. Согласно местной легенде, пес, потерявший хозяев в автокатастрофе, семь лет жил на месте трагедии.

Памятник преданной собаке есть и в Воронеже, пишет издание. Это пес из повести Гавриила Троепольского «Белый Бим Черное Ухо», его ухо натирают на счастье. В Краснодаре стоит скульптура «Влюбленные собачки», а в Костроме — памятник псу Бобке, который еще в начале XIX века работал с пожарными и однажды вытащил из горящего дома младенца.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев напомнил, что у каждой собаки свой характер, поэтому при выборе щенка нужно ориентироваться на породу питомца и ее особенности. По словам кинолога, важно помнить, что идеального от рождения питомца не существует.