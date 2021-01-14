Стали известны последние слова Грачевского

https://static.news.ru/photo/a84e554a-572a-11eb-a59c-fa163e074e61_660.jpg Борис Грачевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Режиссёр Борис Грачевский, известный как создатель детского юмористического киножурнала «Ералаш», недооценил состояние своего здоровья, доверившись женщине, которая давала ему онлайн-консультации. Именно это могло стать фатальным фактором, предопределившим исход болезни, считает приятельница заслуженного деятеля искусств РФ актриса Лариса Преториус.

По её словам, Грачевский и его супруга Екатерина Белоцерковская предпочли госпитализации помощь некоего врача «на удалёнке».

Мы созванивались, и он мне рассказывал: «Ларик, у меня есть врач, лечит онлайн. Так что если тебе надо, она за небольшие деньги тебе поможет». Вот она их и налечила!.. Какая-то тётка консультировала их по телефону. Катя говорит, что после её советов пошло ухудшение, — приводит слова Преториус StarHit.

В итоге когда в конце декабря Грачевского отправили в больницу, у него уже было поражено более 75% лёгких.

По словам актрисы, она до последнего была на связи с режиссёром. Последние слова Грачевского перед тем, как его ввели в кому, были: «Хреново, нечем дышать!»

Грачевский умер в московской клинике 14 января. Он скончался в возрасте 71 года на фоне заражения коронавирусом, писал NEWS.ru. По словам врача и телеведущей Елены Малышевой, ситуацию осложнила меланома — «самый злокачественный вид рака».