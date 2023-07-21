Стали известны подробности задержания Стрелкова Адвокат ищет Стрелкова во всех столичных отделениях полиции и СКР

Фото: Максим Блинов

Игорь Стрелков

Адвокат Александр Молохов рассказал Telegram-каналу Mash, что ни у него, ни у близких Игоря Стрелкова пока нет информации о местонахождении экс-министра обороны ДНР. Сейчас его пытаются найти во всех отделениях СКР и полиции в Москве. Утром Стрелков проводил супругу жену на поезд, а когда вернулся, в его квартире уже проходили следственные действия. Жилище обыскали, а самого военного задержали.

По сообщению РБК, сотрудники правоохранительных органов забрали Стрелкова из дома около полудня. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер».

По информации Mash, задержание Стрелкова может быть связано с окончанием экспертизы его стримов и видеороликов на предмет дискредитации ВС РФ. По мнению заявителей, ранее он выложил ролик, где оскорблял власть и обвинил руководство страны в том, что военные действия на Украине не начались в 2014 году, отмечает Mash.

Сам Стрелков в разговоре с NEWS.ru уверял, что не выступает против проверок на дискредитацию ВС РФ. Он говорил, что не дискредитирует армию, но не скрывает своего негативного отношения к руководству ВС РФ и Минобороны. Также он сообщил, что если ему понадобится правовая помощь, то «очередь из адвокатов будет стоять от него и до ближайшей станции метро».

Осенью 2022 года Стрелков был в зоне СВО, но вернулся оттуда в Москву в декабре. Он объяснил это тем, что его не зачислили в войска ДНР. «Партизанщина» его не устраивала, так как из-за незаконного нахождения в местах боестолкновений у него могли начаться проблемы с законом.