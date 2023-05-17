Стали известны подробности задержания продавщиц младенца в Москве Продавщиц младенца задержали в московском ресторане после четырех часов ожидания

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Пресечение сделки по продаже младенца на севере Москвы было заранее тщательно организовано правоохранителями, в этом им помогли сотрудники ресторана, где была намечена встреча со злоумышленницами, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» директор заведения. По ее словам, сотрудники заранее помогли оперативникам подобрать наиболее удобное место в зале с максимальным обзором камер видеонаблюдения. Ждать злоумышленниц пришлось около четырех часов.

Было оговорено, что продавщицы младенца придут примерно в 6 вечера. Однако женщины с восьмидневной девочкой на руках появились только в 21:50, то есть их пришлось ждать примерно четыре часа. Все это время мы старались обеспечить пространство, чтобы остальные посетители сидели в отдалении. Чтобы ничего не угрожало ни им самим и чтобы никто ничему не мог помешать, — рассказала руководитель ресторана.

Когда продавщицы с ребенком появились, полицейские были уже наготове, продолжила директор. Общение между женщинами и изображавшими покупателей оперативниками происходило около 10 минут. После того как деньги были переданы продавцам и те написали некие расписки, их задержали. По данным управления СК РФ по Москве, в продаже новорожденной девочки за 60 тысяч рублей изобличены три женщины в возрасте от 30 до 46 лет.

Ранее сообщалось о задержании московской полицией трех женщин, пытавшихся продать младенца. Свой «товар» задержанные оценили в 60 тысяч рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.