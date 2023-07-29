Стали известны подробности удара по зданию СБУ в Днепре «Военная хроника» предположила, что по зданию СБУ в Днепре ударили «Искандером»

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Для удара по зданию управления СБУ в Днепре, вероятно, применялись баллистические ракеты ОТРК «Искандер», сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, об этом говорят точность прилета и тот факт, что украинская противовоздушная оборона не может сбивать баллистические скоростные ракеты ВС РФ. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Также канал отмечает, что левое крыло здания управления СБУ по Днепровской области частично разрушено. Если судить по характеру прилета, то целью, вероятно, являлся заглубленный объект или помещение, расположенное в этом крыле.

Заявления о том, что здание пустовало и в момент удара там никого не было, не выдерживают критики. На парковке управления СБУ на ул. Святослава Храброго, д. 23, находилось множество автомобилей, предположительно, сотрудников спецслужбы, — отмечает Telegram-канал.

Он также указал на то, что поражает точность прилета, в результате которого уничтожена отдельная секция здания, а другие здания вокруг остались целыми. В «Военной хронике» считают, что вечерний удар по зданию в Днепре «напоминает удар по зданию ГУР в Киеве».

Также любопытным представляется то, что удар был нанесен без объявления воздушной тревоги. Все средства ПВО ВСУ в данном районе и радары обнаружения целей не смогли опознать, предположительно, баллистическую ракету, уточнил канал.

Ранее об ударе 28 июля по зданию СБУ в Днепре сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, здание повреждено в результате взрыва, на месте происшествия работают экстренные службы.