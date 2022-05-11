Стали известны подробности перезапуска брендов Esquire и Cosmopolitan в РФ Российские версии Esquire и Cosmopolitan переименуют и расширят круг тем

Фото shutterstock.com

Холдинг Independent Media, издающий версии журналов Cosmopolitan, «Домашний Очаг», Harper's Bazaar, Grazia, Esquire, «Robb Report Россия», «Популярная механика» и Men's Health, объявил о перезапуске брендов и выпуске новых проектов. Как отмечается на сайте холдинга, бренды продолжат работу в локализованных российских версиях под новыми названиями.

Проекты сохранят главных редакторов и основной состав креативных команд, но расширят круг освещаемых тем. Это позволит сохранить преемственность концепций брендов и усилит позиции Independent Media в русскоязычном медиапространстве, — говорится в сообщении.

Также холдинг анонсировал выход новых проектов от журналов. Так, команда Cosmopolitan и портала cosmo.ru запустят новый проект под названием VOICE, на свет также появится расширенная концепция Men's Health с названием Men Today, новая версия бренда «Домашний Очаг» получит название «Новый Очаг», а расширенная вселенная бренда «Популярная Механика» будет называться TechInsider. «Правила жизни» станут логическим продолжением бренда Esquire, а The Symbol станет новым проектом команды легендарного Harper’s Bazaar.

В марте глава американского издательства Hearst Деби Чиричелла сообщила об отзыве лицензий у российских версий Esquire, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan и Men’s Health, после чего главред российской версии Esquire Сергей Минаев заявил, что апрельский номер журнала станет последним.

Гендиректор Independent Media Веснина подчеркнула, что перемены не коснутся изданий Grazia и Robb Report. По словам Весниной, уход ряда западных брендов из России повлиял на релиз некоторых номеров журналов вплоть до осени. Также наблюдается дефицит мелованной бумаги и компонентов для печати.