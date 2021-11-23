Стали известны подробности о застрявших в океане из-за COVID новосибирцах
Яхту с застрявшими в океане из-за COVID новосибирцами не пустили на Кирибати
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:09, 24 ноября 2021
Яхта Lаdу МаrуФото: travely.family/facebook.com
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Яхту Lаdу Маrу новосибирских путешественников Клочковых не пустили на острова Кирибати из-за коронавируса, сообщил представитель берегового штаба Сергей Якубенко телеканалу «360». На островах семья собиралась пополнить запасы еды и воды, теперь они направились во Французскую Полинезию.
Ребята сейчас находятся в Тихом океане, в 300 милях от Французской Полинезии, это примерно два-три дня ходу до неё. На данный момент опреснитель починить не удалось, запаса воды мало, но хватит дойти до Французской Полинезии, — рассказал Якубенко.
У путешественников есть запас еды на три-четыре месяца плавания, но иссякли фрукты и овощи. По словам Якубенко, Клочковы в хорошем моральном и физическом состоянии, они надеются, что в будущем сложности закончатся.
Семья путешествует с 2018 года. На борту яхты капитан Андрей Клочков, его супруга и старший помощник Марина, их дочь и старший матрос Анастасия, а также 10-летняя юнга Лада. Новосибирцы прошли мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и Мыс Доброй Надежды, закончить кругосветку они должны были в декабре 2020 года.
Ранее сообщалось, что семья Клочковых из Новосибирска уже 77 дней находится на яхте в Тихом океане, потому что страны не позволяют им сойти на берег из-за коронавирусных ограничений. Передать продукты через береговую охрану им тоже отказались.