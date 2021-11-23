Стали известны подробности о застрявших в океане из-за COVID новосибирцах

Яхту Lаdу Маrу новосибирских путешественников Клочковых не пустили на острова Кирибати из-за коронавируса, сообщил представитель берегового штаба Сергей Якубенко телеканалу «360». На островах семья собиралась пополнить запасы еды и воды, теперь они направились во Французскую Полинезию.

Ребята сейчас находятся в Тихом океане, в 300 милях от Французской Полинезии, это примерно два-три дня ходу до неё. На данный момент опреснитель починить не удалось, запаса воды мало, но хватит дойти до Французской Полинезии, — рассказал Якубенко.

У путешественников есть запас еды на три-четыре месяца плавания, но иссякли фрукты и овощи. По словам Якубенко, Клочковы в хорошем моральном и физическом состоянии, они надеются, что в будущем сложности закончатся.

Семья путешествует с 2018 года. На борту яхты капитан Андрей Клочков, его супруга и старший помощник Марина, их дочь и старший матрос Анастасия, а также 10-летняя юнга Лада. Новосибирцы прошли мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и Мыс Доброй Надежды, закончить кругосветку они должны были в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось, что семья Клочковых из Новосибирска уже 77 дней находится на яхте в Тихом океане, потому что страны не позволяют им сойти на берег из-за коронавирусных ограничений. Передать продукты через береговую охрану им тоже отказались.