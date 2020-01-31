https://static.news.ru/photo/e83c0e78-441f-11ea-932b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Участники поисков группы Дятлова сделали важное заявление. По их мнению, членов тургруппы могла погубить техногенная катастрофа, в частности, аварийный полёт ракеты.

Ясно было только, что это летательный аппарат, который настолько их напугал, что заставил покинуть палатку, — рассказал выпускник металлургического факультета УПИ (сейчас УрФУ), мастер спорта СССР по альпинизму Сергей Согрин.

По его словам, то, что напугало «дятловцев», находилось однозначно в воздухе. Об этом свидетельствуют и воспоминания очевидцев, которые видели странное свечение в небе. Однако для поисковиков по-прежнему остаётся непонятно, почему почему опытный турист Игорь Дятлов не вернулся с группой в палатку, а ушёл с полуголыми людьми вниз по склону, где они и погибли.

Скорее всего, при техногенной катастрофе произошёл выброс ядовитого вещества — топлива или продуктов горения, что заставило их молниеносно покинуть палатку ночью, толком не одевшись и не обувшись, — предположил исследователь.

Отцу Дятлова в своё время сказали, что погибшие после того, как ушли из палатки, прожили не более двух часов.

Частный расследователь, писатель Олег Архипов рассказал, что после обнаружения первых пяти трупов погибших туристов проводились всевозможные экспертизы, однако их результаты до сих пор незвестны.

Сразу пришли люди в серых пальто. Они изъяли не только сами акты экспертиз, которых сейчас нет в деле, но и образцы органов, отобранных у покойных для проведения исследований, — приводит его слова Znak.com.

Родственники туристов намерены обратиться к новому генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой инициировать расследование.

Ранее, как писал NEWS.ru, юрист фонда Дятлова Евгений Черноусов заявил о незаконной эксгумации тела одного из членов туристической группы, погибшей в полном составе при невыясненных обстоятельствах в 1959 году.