https://static.news.ru/photo/9fa25314-bcea-11e9-b62b-fa163e074e61_660.jpg Фото: marienburg.hram/vk.com

Игумен Фотий, получивший известность после жестокого крещения ребёнка в Гатчине, был и ранее замечен в грубом отношении к прихожанам. Об этом сообщили в пресс-службе Гатчинской епархии. Там отметили, что на священнослужителя неоднократно поступали жалобы, однако все они носили неофициальный характер.

Неофициальные жалобы были, говорили, что он в общении грубый, но в епархию с официальными жалобами не обращались. Все официальные жалобы епархия рассматривает, — сообщили « Интерфаксу » в епархии.

Ранее Фотий был настоятелем храма Успения Богородицы в деревне Большая Вруда в Волосовском районе, после многочисленных жалоб прихожан он был переведён в Гатчину.

Ранее на поведение священнослужителя пожаловалась мать годовалого ребёнка, которая осталась недовольна обрядом крещения в Мариенбургском Покровском храме в Ленинградской области. После таинства у её малыша остались ссадины и ушибы. Священника от службы отстранили.

Тем временем, как писал News.ru, сам Фотий опроверг все обвинения в свой адрес. По его словам, во всём виновата мать мальчика, которая пыталась помешать обряду. Она оказалась человеком невоцерковлённым и не готовым к крещению, заявил он.