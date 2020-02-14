Фигурантки подписанных президентом России Владимиром Путиным указов о помиловании — Марина Чернышёва и Раиса Плетнёва — отбывают срок за убийство.
Подробности уголовных дел женщин
Марина Чернышёва, 1971 года рождения, была приговорена к семи годам заключения в апреле 2017 года в Улан-Удэ за покушение на убийство своего мужа. Она ударила его ножом в ответ на насилие со стороны супруга. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина выжил благодаря оперативно оказанной медицинской помощи. Путин сократил срок наказания Чернышёвой до пяти лет.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин подписал указы о помиловании трёх российских граждан, один из которых освобождает полностью от дальнейшего отбывания наказания Павла Петрашова, а другие два сокращают срок лишения свободы Раисе Плетнёвой и Марине Чернышёвой. В тексте указов уточняется, что решения приняты руководствуясь принципом гуманности.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен