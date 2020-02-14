https://static.news.ru/photo/b84ef606-4f5c-11ea-a10e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС

Фигурантки подписанных президентом России Владимиром Путиным указов о помиловании — Марина Чернышёва и Раиса Плетнёва — отбывают срок за убийство.

Подробности уголовных дел женщин приводит RT. Раиса Плетнёва, 1958 года рождения, была осуждена Советским районным судом ХМАО в апреле 2016 года. Она задушила шарфом своего мужа. Согласно показаниям свидетелей защиты, погибший злоупотреблял алкоголем и часто бил жену. В ходе одной из ссор женщина попыталась уйти из дома, а муж набросился на неё и схватился за шарф. Плетнёва перекинула предмет одежды на супруга и стала его затягивать. Женщина затем осознала, что муж не подаёт признаков жизни, и попыталась реанимировать его. Она сама позвонила медикам и в полицию и раскаялась в содеянном. Её осудили на семь лет лишения свободы, указ Путина сократил срок до шести лет.

Марина Чернышёва, 1971 года рождения, была приговорена к семи годам заключения в апреле 2017 года в Улан-Удэ за покушение на убийство своего мужа. Она ударила его ножом в ответ на насилие со стороны супруга. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина выжил благодаря оперативно оказанной медицинской помощи. Путин сократил срок наказания Чернышёвой до пяти лет.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Путин подписал указы о помиловании трёх российских граждан, один из которых освобождает полностью от дальнейшего отбывания наказания Павла Петрашова, а другие два сокращают срок лишения свободы Раисе Плетнёвой и Марине Чернышёвой. В тексте указов уточняется, что решения приняты руководствуясь принципом гуманности.