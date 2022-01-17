Стали известны дата и место похорон телеведущего Зеленского

Цветы у здания ВГТРК в Москве в память о телеведущем Михаиле Зеленском

Журналист и телеведущий ВГТРК Михаил Зеленский будет похоронен в день Крещения 19 января на Троекуровском кладбище. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к семье усопшего, информацию подтвердили представители телеканала «Россия 1». Перед захоронением тела пройдёт прощание в похоронном доме «Троекурово».

Прощание с Михаилом состоится 19 января в 11:00 в прощальном зале похоронного дома «Троекурово» по адресу улица Рябиновая, владение 24, — передал собеседник.

Также сообщается, что расходы на похороны возьмёт на себя ВГТРК, в рядах которого журналист вёл программу «Вести» и другие передачи на каналах «Россия 24» и «Россия Культура».

Помимо деятельности на телевидении, Зеленский также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

Зеленский скончался 11 января во время отдыха Доминиканской Республике на 47-м году жизни. Причиной смерти журналиста стал сердечный приступ, являвшийся следствием хронических проблем с сердечно-сосудистой системой. Несмотря на быстрое прибытие в медпункт после ухудшения самочувствия, медикам не удалось спасти Михаила, рассказала вдова Мила Рубинчик.