Стало известно, сколько будут получать мобилизованные россияне Военный комиссар Якутии: мобилизованные будут получать от 205 тысяч рублей в месяц

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Сборный пункт военного комиссариата

Мобилизованные россияне будут получать 205 тысяч рублей в месяц и больше, рассказал военный комиссар Якутии Александр Авдонин, передает РИА Новости. Он отметил, что в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад и имеющие навыки военной службы.

Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере — от 205 тысяч рублей в зависимости от должности и воинского звания, — сказал Авдонин.

Главы Крыма Сергей Аксенов отметил, что региональные власти могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным жителям. При этом он призвал не вести «соревнование регионов», кто доплатит больше, так как возможности у всех разные, сумма должна быть одинаковой на федеральном уровне.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту. Известно, что отсрочку от призыва получили граждане, работающие в организациях оборонно-промышленного комплекса.