Стала известна причина детского шмыганья носом Невролог Коньшина назвала нервный тик причиной шмыганья носом без болезни

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Шмыганье носом без болезни, которое чаще всего проявляется у детей, может быть следствием нервного тика, предупредила невролог Наталья Коньшина. Она рассказала «Газете.Ru», что подобная реакция может быть вызвана стрессами, травмами, нарушением сна, эмоциональной лабильностью. Кроме того, нервные тики могут проявляться после перенесенной инфекции.

Когда речь заходит о тиках, большинству из нас представляются простые моторные тики в виде моргания глаз. Но существует и другая разновидность тиков — это вокальные тики. К простым вокальным тикам, помимо шмыганья носом, могут относиться: свист, хрюканье, подкашливание, тявканье, поперхивание, — пояснила специалист.

По словам врача, детское шмыганье носом также может быть проявлением аутоиммунного нервно-психического расстройства, связанного со стрептококком. Невролог уточнила, что PANDAS-синдром проявляется внезапно, через несколько недель после перенесенной инфекции. Психическое заболевание развивается постепенно, обычно достигая пика на второй-третий день. При синдроме также характерны раздражительность, эмоциональная нестабильность, невнимательность и обсессивно-компульсивные состояния. Невролог советует отвести ребенка к специалисту при появление любого из этих симптомов.

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