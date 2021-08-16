Стала известна предварительная причина крушения Ил-112В

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Перед крушением в Кубинке опытного образца военно-транспортного самолёта Ил-112В у него загорелся правый двигатель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, возгорание наблюдали очевидцы аварии. Подробности произошедшего уточняются.

Самолёт разбился в районе аэродрома Кубинка при заходе на посадку во время тренировочного полёта. По предварительным данным, на его борту находились три человека, весь экипаж погиб.

Самолёт принадлежит Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Там заявили, что для расследования причин катастрофы будет создана специальная комиссия.

Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования людей и грузов. Ил-112В проектировался как замена выбывающему парку самолётов Ан-26.