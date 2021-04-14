Стала известна дата боя, на котором засветился Эдвард Бил

https://static.news.ru/photo/e12e7560-9d49-11eb-952f-96000091f725_660.jpg Эдвард Бил Фото: bil__edward/instagram.com

Похожего на блогера Эдварда Била зрителя заметили на записи трансляции бойцовского шоу «Наше дело». Организаторы заявили, что запись состоялась 12 февраля.

В ходе записи трансляции боя Саши Стоуна и Корнея Тарасова появился молодой человек в медицинской маске и тёмных очках. Им оказался Эдвард Бил, проходящий по делу о ДТП в столице, которому запрещено покидать жилище по вечерам. Организатор YouTube-промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян заявил телеканалу «360», что всё происходило ещё в феврале.

Мы действуем по системе телевизионных пулов. В один день мы снимаем несколько выпусков и потом каждый вторник показываем. Выпуск, который зрители видели вчера, где был Эдвард Бил, снимали 12 февраля около 14:00, — рассказал Арутюнян.

Он пояснил, что блогер приехал поддержать бойцов.

Авария с пятью машинами произошла 1 апреля недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулём которого находился Эдвард Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В столичном дептрансе рассказали, что спорткар сняли с учёта в январе 2021-го. Audi RS6 ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числится 800 штрафов за три месяца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналисты разыскали шикарный трёхэтажный особняк, которым хвалился Эдвард Бил, и выяснили, что никто из соседей его не знает. Речь идёт о коттедже в трёх километрах от МКАД, где якобы пранкер живёт с женой и дочкой, а также о красном суперкаре Porsсhe, якобы находящемся у него во дворе.