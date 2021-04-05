Журналисты разоблачили фейковое «богатство» блогера Эдварда Била

https://static.news.ru/photo/053ca1a8-965a-11eb-85a7-96000091f725_660.jpg Эдвард Бил Фото: Пресс-служба Тверского суда

Журналисты разыскали шикарный трёхэтажный особняк, которым хвалился Эдвард Бил, и выяснили, что никто из соседей его не знает. Речь идёт об особняке в трёх километрах от МКАД, где якобы пранкер живёт с женой и дочкой, а также о красном суперкаре Porsсhe, который якобы стоит у него во дворе.

Кадры журналистского расследования были показаны в программе «Пусть говорят» на Первом канале . Журналисты разыскали тот самый дом за 80 млн рублей, которым хвастался пранкер, и убедились, что он как минимум необитаем.

Соседи с удивлением разглядывали фото Эдварда Била, устроившего масштабное ДТП в центре Москвы. Они не узнали человека. который, казалось бы, живёт рядом с ними. Что касается «той самой» красной машины, то её в элитном посёлке тоже никто никогда не видел.

Как предположили гости студии, дом, скорее всего, был арендован на день или два именно для этих съёмок, чтобы показать, как «богато» живёт блогер. То же, скорее всего, касается и его многочисленных автомобилей, которыми так любил хвалиться Эдвард Бил.

Только как теперь те, кто заключал с ним рекламные контракты на эти автомобили, одежду и прочее, будут оправдывать свои действия? Как они будут объяснять, для чего и за что платили деньги этому упырю? — заметил один из гостей студии.

Впрочем, как выяснилось, таких фейковых богачей среди интернет-блогеров подавляющее большинство. В Сети их называют «инфоцыганами», и они, как правило, не имеют ни гроша за душой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оставшемуся на свободе после ДТП блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль) надели браслет с GPS-трекером, чтобы отслеживать его перемещения. Молодому человеку также запретили водить машину, пользоваться телефоном и выходить из дома с 22:00 до 08:00.