США из-за МКС пошли на беспрецедентный шаг в отношении России SciAm: астронавты США досрочно доверили управление МКС россиянам

Астронавты США досрочно доверили управление МКС российской стороне, пишет журнал Scientific American. Отмечается, что это беспрецедентный шаг из-за необходимости экстренной эвакуации одного из участников экспедиции Crew-11. Причины не разглашаются.

Издание сообщило, что американский астронавт Майк Финк, исполнявший обязанности командира МКС, досрочно передал свои полномочия своему российскому коллеге Сергею Кудь-Сверчкову. На станции останутся два россиянина и один американец — члены экипажа корабля «Союз МС-28».

15 января космический аппарат Crew Dragon доставит обратно на Землю четырех членов экипажа. На борту МКС продолжат работу двое россиян и один представитель США.

Ранее директор Института медико-биологических проблем РАН Олег Орлов сообщил, что размещение Российской орбитальной станции на той же орбите, что и МКС, позволит задействовать уже существующее в космосе научное оборудование. По его словам, этот подход открывает прежде недоступные возможности и дает технологические преимущества.