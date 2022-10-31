Срочникам разрешили служить по контракту вместо призыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, подлежащие призыву на срочную службу, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции. Однако они имеют право заключить контракт на прохождение военной службы по контракту, говорится на сайте «Объясняем.рф». Речь идет о гражданах от 18 лет, получивших высшее или среднее профессиональное образование. Также они не должны состоять в запасе.

Отказаться от прохождения срочной службы нельзя, но ее можно заменить военной службой по контракту. Граждане, достигшие возраста 18 лет, не состоящие в запасе ВС РФ и получившие высшее или среднее профессиональное образование, вправе заключить контракт о прохождении военной службы, — подчеркивается на портале.

Уточняется, что статус добровольца может быть получен теми, кто имеет за спиной опыт прохождения военной службы и находится в запасе.

Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что на территории России завершились мероприятия в рамках частичной мобилизации.

По словам сотрудников ведомства, все плановые действия, которые связаны с призывом на военную службу, военными комиссариатами совместно с региональными властями граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Также прекращается подготовка и вручение повесток, заметил представитель ведомства.