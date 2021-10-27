Средние зарплаты выше: главу Минфина спросили, сколько он протянет на МРОТ

Депутат Госдумы от СРЗП Валерий Гартунг спросил у министра финансов Антона Силуанова, сколько он «протянул бы» на 13 617 рублей — установленный в России минимальный размер оплаты труда. Глава ведомства ответил, что средние зарплаты в стране значительно выше, передаёт Znak.com.

По его словам, МРОТ используют в качестве расчётной единицы, позволяющей определить уровни фонда оплаты труда.

Как прожить на минимальный размер? МРОТ — это единица, от которой считаются уровни оплаты труда. Мы говорим о том, что зарплата не может быть ниже МРОТ, но средний размер оплаты труда по субъектам России и по России в целом в разы превышают это значение, — сказал он.

26 октября Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении с 1 января 2022 года МРОТ на 6,4% — до 13 617 рублей.

В сентябре Росстат отчитался, что средняя начисленная заработная плата в России в июне составила 58 782 рубля — это на 11,7% выше, чем год назад. Реальные зарплаты при этом за год выросли на 4,9%, а за месяц (с мая) — на 3,9%.

За 2020 год зарплаты в России выросли на 3,8%. Сейчас действует прогноз правительства страны, согласно которому рост реальных заработных плат составит 3,2%.