https://static.news.ru/photo/4e408912-be9f-11e9-ac7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aidan Marzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Спрос россиян на авиабилеты в Гонконг в начале августа 2019 года снизился на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил PR-директор Aviasales Янис Дзенис.

Имеются в виду все бронирования билетов из России в Гонконг — из Москвы и регионов на прямые и пересадочные рейсы, — цитирует « Интерфакс-Туризм » представителя сервиса.

На протяжении нескольких дней аэропорт Гонконга работает с перебоями из-за акций протеста. Как ранее писал News.ru, администрация воздушной гавани выделила две небольшие зоны в разных углах зала прилёта для проведения мирных акций протеста.

Причиной народных волнений стали готовящиеся поправки к закону об экстрадиции, которые позволяли бы Гонконгу выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соглашения об экстрадиции. Правительство района уже объявило о бессрочной приостановке рассмотрения поправок, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.