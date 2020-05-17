Спрос на велосипеды рекордно вырос в России

Более высокий, чем обычной весной, спрос на велосипеды в России зафиксировали специалисты сервиса объявлений «Авито».
Отмечается, что в апреле и мае спрос вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причём популярность этого вида транспорта растёт по всей стране, однако сильнее всего — в Красноярске, там покупкой велосипедов стали интересоваться вдвое чаще.
Также на 77% и 78% вырос спрос в Омске и Новосибирске, в Барнауле — на 67%, в Челябинске — на 69%,
Средняя цена велосипеда на «Авито» составила в 2020 году 9750 рублей, что на 12% дороже, чем в прошлом. Объявлений о продаже этого товара стало больше на 21%.
Как писал NEWS.ru ранее, жители Москвы с 22 апреля должны оформлять разовые цифровые пропуска для поездки на всех видах транспорта — в том числе на велосипедах, самокатах и мопедах.
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