Спрос на велосипеды рекордно вырос в России

https://static.news.ru/photo/9d57d248-98bb-11ea-be9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Более высокий, чем обычной весной, спрос на велосипеды в России зафиксировали специалисты сервиса объявлений «Авито».

Отмечается, что в апреле и мае спрос вырос на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Причём популярность этого вида транспорта растёт по всей стране, однако сильнее всего — в Красноярске, там покупкой велосипедов стали интересоваться вдвое чаще.

Также на 77% и 78% вырос спрос в Омске и Новосибирске, в Барнауле — на 67%, в Челябинске — на 69%, передаёт РИА Новости.

Средняя цена велосипеда на «Авито» составила в 2020 году 9750 рублей, что на 12% дороже, чем в прошлом. Объявлений о продаже этого товара стало больше на 21%.

Как писал NEWS.ru ранее, жители Москвы с 22 апреля должны оформлять разовые цифровые пропуска для поездки на всех видах транспорта — в том числе на велосипедах, самокатах и мопедах.