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Спортивный комментатор Юрий Розанов скончался

11:54, 03 марта 2021 111
Юрий Розанов Юрий Розанов Фото: rozanov.iurii/instagram.com

Спортивный комментатор Юрий Розанов, многолетний ведущий футбольных и хоккейных эфиров, скончался. Ему было 59 лет. Об этом в среду, 3 марта, сообщил комментатор телеканала «Матч ТВ» Михаил Мосаковский. Журналист написал об этом на своей официальной странице в социальной сети.

Юрий Розанов родился 12 июня 1961 года в семье историка и государственного советника юстиции. Он начал свою комментаторскую карьеру в 1996 году на телеканале «НТВ-Плюс». Журналист попал на телевидение через первый конкурс комментаторов. Дебютировал будущий мэтр во время трансляции хоккейного матча «Динамо» — «Ак Барс» 2 ноября 1996 года. Долгое время Розанов комментировал именно хоккей.

С мая по ноябрь 2019 года он не выходил в эфир из-за тяжёлой болезни. У Розанова был диагностирован рак. Журналист снова начал работать, продолжая лечение, с 18 ноября.

3 марта 2021 года стало известно, что Розанов скончался.

Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать, — написал Мосаковский в Twitter.

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