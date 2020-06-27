Летние каникулы — потдходящее время, чтобы отправить ребёнка в спортивную секцию. Там он сможет не только провести время с пользой для здоровья, но и обзавестись полезным жизненным опытом. О том, с какого возраста следует водить чадо на спортивные занятия и почему это нужно сделать — в материале NEWS.ru.

У каждого вида спорта есть свои требования к минимальному возрасту для начала занятий. Они утверждены федеральными стандартами на основании особенностей развития детей.

До 6-7 лет рекомендуется начинать занятия хоккеем, большим и настольным теннисом, фигурным катанием на коньках, самбо и футболом. Связано это с тем, что в этих видах спорта ребёнку необходимо достичь высокого уровня координационных способностей и гибкости, что крайне сложно сделать в более старшем возрасте.

В 8-9 лет ребёнок может начать заниматься водным поло, гольфом, прыжками на лыжах с трамплина, регби, сноубордом, хоккеем на траве, волейболом, гандболом и велоспортом. Такие виды спорта подходят для большинства детей и в основном не требуют высоких исходных показателей физической подготовки.

Дети старше 10 лет, согласно стандартам, могут начать заниматься единоборствами, стрелковыми и силовыми видами спорта. В этом возрасте у ребёнка происходят психологические и физиологические перестройки, которые помогают лучше адаптироваться к специфическим нагрузкам.

Спорт полезен для организма ребёнка. Он позволяет держать в тонусе мышцы, развить центральную нервную систему, укрепить иммунную и дыхательную системы, а также кости. Кроме того, физические нагрузки снижают риск развития ожирения у ребёнка. Связано это с тем, что благодаря спортивным секциям у него налаживается распорядок дня и режим питания. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила диетолог Светлана Титова.

C. Heusler/Arco Images GmbH/Global Look Press

Обычно дети, которые занимаются спортом, следят за своим питанием. Тренеры зачастую дают им соответствующие рекомендации. Это очень важно, потому что сейчас детское ожирение очень распространено. С ним даже сталкиваются дети младших классов. Стоит также отметить, что занятия спортом отвлекают от времяпрепровождения на диване перед гаджетами Светлана Титова диетолог диетолог

Коллективные занятия спортом полезны с точки зрения не только физического, но и психологического здоровья. Связано это с тем, что в группе дети социализируются. Кроме того, во время занятий присутствует соревновательный дух — к ребёнку приходит понимание, что кто-то может быть хуже и лучше его. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила семейный психолог Наталья Панфилова.

Отдавать ребёнка в спортивную секцию специалист рекомендует не раньше четырёх лет. В первую очередь, потому что потребность в социализации у детей появляется в этом возрасте — у них начинается половая идентификация и ориентация на представителей своего пола. В этот момент они как никогда нуждаются в информации извне, поясняет специалист.

После четырёх лет ребёнок уже начинает понимать, каким видом спорта ему больше нравится заниматься. Во взрослом возрасте понять это уже тяжелее, потому что человек начинает ориентироваться на тренды и порой притуплять свои истинные желания, поясняет специалист.

Кроме того, в возрасте старше четырёх лет к ребёнку приходит осознание того, что спортом можно заниматься целенаправленно — для физической разрядки и выброса негативных эмоций. Он может научиться использовать физические упражнения в качестве профилактики стрессовых ситуаций и депрессий Наталья Панфилова семейный психолог семейный психолог

Польза спортивных секций также в том, что благодаря им ребёнок может чувствовать успешность из-за удачного выполнения той или иной задачи.