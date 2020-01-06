https://static.news.ru/photo/cbf91fb0-312f-11ea-ab75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские компании не доверяют государству хорошие вакансии для предоставления в центрах занятости. Руководители в РФ не воспринимают бюджетные социальные службы в качестве поставщика достойных кандидатов. Об этом журналистам сообщили эксперты в ходе опроса, касающегося проблем центров занятости в стране.

Специалисты подчеркнули, что службы предоставляют гражданам всё больше услуг, они расширяют возможности трудоустройства, однако недоверие со стороны компаний остаётся.

Заведующая кафедрой экономики труда и персонала МГУ Татьяна Разумова заявила, что зачастую те, кто идёт в центры занятости, безработными не являются. Нередко это люди, которым есть на что жить, и они находятся на стадии выбора сферы деятельности. По словам Разумовой, нужно адресно выявлять безработных, чтобы оказывать им поддержку.

Также она отметила, что многие из тех, кто не ходит на постоянную работу, имеют неформальный источник дохода. Такие люди пользуются своим положением и не платят налоги.

Также Разумова отметила положительные изменения в работах служб занятости, упомянув о росте предоставляемых услуг.

Доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков прокомментировал недоверие компании в отношении центров трудоустройства. Он пояснил, что руководители проводят долгий отбор по множеству критериев. А службы занятости обеспечивают поток не очень достойных кандидатов.

Есть недоверие со стороны бизнеса в отношении государства, что государство в состоянии закрывать вакансии сложные. То есть государство не воспринимается как некоторый такой надёжный поставщик хороших кандидатов, — приводит слова Ицакова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что число безработных с 18 по 25 декабря 2019 года увеличилось на 1,5% и составляет 684,16 тысячи человек, рассказали представители Минтруда РФ. Негативные тенденции отмечаются в 74 регионах страны.