Специалист по выживанию рассказал, как защититься от арктического холода

https://static.news.ru/photo/e0dd6702-5720-11eb-bee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Инструктор по выживанию Михаил Макей в разговоре с NEWS.ru поделился советами о том, как россиянам защитить себя от арктических морозов.

По мнению специалиста, в первую очередь нужно заранее спланировать свой день, рассчитать время, которое планируется проводить на улице при отрицательной температуре. После этого следует спроецировать различные сценарии того, что может происходить в пути.

Если ты едешь за город — надо понимать, что поезд может не прийти, а автобус не приехать. Обязательно нужно взять с собой термос и тепло одеться, не тратить теплообмен попусту, надеть шапку, перчатки и обувь с высокой подошвой, чтобы изолировать ноги на максимальное расстояние от холодной земли, — рассказывает Макей.

В то же время если вы куда-то едете на автомобиле, то нужно проверить, есть ли в салоне машины ремкомплект, запасное колесо и тёплые вещи на случай аварии и дальнейшего нахождения на улице.

«Также нужно помнить, что ни в коем случае нельзя согреваться алкоголем — это обманный способ. Сначала он расширяет сосуды, а потом сужает. В итоге человек замерзает ещё сильнее», — заключил Макей.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что показания термометров в столичном регионе 15 января зафиксируют аномальные холода.