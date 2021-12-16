Внук арестованного за госизмену учёного попросил «спасти дедушку»

Шестилетний внук учёного-физика Валерия Голубкина, арестованного по делу о госизмене, обратился к Деду Морозу с просьбой «спасти дедушку». Об этом он рассказал в своём письме непосредственно к дедушке. Также он признался, что скучает и спрашивает, когда его отпустят, следует из письма, опубликованного адвокатом Голубкина Иваном Павловым (лицо, исполняющее функции иностранного агента) в Telegram-канале.

Дедушка, я скучаю. Когда тебя отпустят? Я буду ждать ответ и напишу, когда ты напишешь мне письмо. <...> Я сказал Деду Морозу: «Пожалуйста, спаси дедушку», — написал ребёнок.

Павлов отметил, что петиция в поддержку Голубкина, опубликованная на Change.org, набрала уже более 66 тысяч подписей.

Как ранее рассказал адвокат, ФСБ считает, что работник Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Валерий Голубкин передал сведения с гостайной учёному из Нидерландов. По версии следствия, это были отчёты о проделанной работе. Защита настаивает на том, что учёный не собирал информацию для таких отчётов, а просто помогал их оформлять, выполняя распоряжение своего непосредственного начальника.

70-летнего доктора технических наук и одного из самых известных специалистов в области гиперзвука арестовали по решению Лефортовского суда Москвы. Обстоятельства дела не разглашаются. Кроме ЦАГИ профессор работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ), где заявили, что он не принимал участия в научной работе и не имел допуска к секретным сведениям.