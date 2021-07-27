Спасшая выпавшего из окна ребёнка рассказала о происшествии

Жительница Новокузнецка, которая поймала выпавшего из окна ребёнка, рассказала «360» подробности происшествия.

По словам 64-летней Светланы Санаровой, она увидела в окне мальчика, когда возвращалась домой из магазина. Женщина отметила, что у неё не было выбора, надо было бежать и ловить его, иначе малыш разбился бы прямо на её глазах.

Как сказала Санарова, поймать его было непросто, она и не предполагала, что ребёнок окажется таким тяжёлым.

О риске я не думала. Я боялась только, что он разобьётся. И потом переживала, что с ним, пока не прочитала в газете, что только лёгкие ушибы, — сообщила она.

Женщина рассказала, что когда поймала ребёнка, то начала звать его родителей. К ней вышел его отец. После того как она передала спасённого малыша, пошла на свою лавочку.

Как сообщалось ранее, в Новокузнецке местная жительница поймала полуторагодовалого ребёнка, который выпал из окна на втором этаже. Женщина заметила ребёнка в раскрытом окне, проходя мимо дома. Она встала под окном, и малыш упал ей в руки. Момент происшествия попал на видео. По данным полиции, родители малыша находились в момент инцидента дома. Они занимались своими делами, пока ребёнок играл. Услышав крик за окном, они обнаружили сына на улице рядом с неизвестной женщиной.