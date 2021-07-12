Все находившиеся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли

Спасателям удалось добраться до места крушения Ан-26 в Хабаровском крае. Все люди, находившиеся на борту, погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Самолёт пропал 22 сентября в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. Судно принадлежит ЗАО «Лётные проверки и системы».

На месте крушения обнаружены останки погибших. Выживших нет, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что поисковые работы продолжаются.

На месте крушения обнаружены части воздушного судна, они разбросаны на несколько сотен метров.

Самолёт Ан-26 пропал 22 сентября в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. Судно принадлежит ЗАО «Лётные проверки и системы». Компания является официальным представителем госкорпорации по организации воздушного движения в сфере проведения лётных проверок наземных средств связи. Самолёт эксплуатируется с августа 1979 года. На борту находились шесть членов экипажа. Воздушное судно выполняло технический полёт. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что обломки пропавшего самолёта Ан-26 найдены под Хабаровском. Дирекция заповедников края также подтверждает эту информацию.