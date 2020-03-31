https://static.news.ru/photo/29911a74-7352-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: council.gov.ru

Закон, усиливающий уголовную ответственность за нарушение карантина, одобрен Советом Федерации на внеочередном пленарном заседании.

Нарушение инфицированным карантина, которое повлечёт по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо ему будет запрещено заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Предусмотрено лишение свободы на срок до трёх лет.

В том случае если нарушение карантина было сделано умышленно с созданием угрозы массового заболевания людей либо привело к смерти человека по неосторожности, то срок лишения свободы составит до пяти лет, а размер штрафа до 2 млн рублей. Если же действия нарушителя привели к смерти двух и более людей, то ему будет грозить до семи лет лишения свободы.

NEWS.ru писал, что нарушения правил карантина, которые были введены на фоне угрозы распространения коронавируса, должны расцениваться как преступная халатность. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В России коронавирусом заразились 2337 человек, 17 скончались, из больниц были выписаны 100 человек. В Москве 1613 случаев заражения, выписаны из больниц 70 человек, умерли 10.