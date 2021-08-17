Советник Кадырова назвал талибов «красавчиками»

Советник главы Чечни по религиозным делам Адам Шахидов в ходе общения с пользователями Instagram назвал членов движения «Талибан» (запрещено в России) «красавчиками».

Советник Кадырова разместил пост с призывом понять позицию ахлю-сунна. За этим последовал комментарий одного из пользователей, который задал Шахидову вопрос, являются ли талибы красавчиками.

Матуридиты-ханафиты всегда красавчики, — написал тот в ответ.

Указанного Шахидовым течения придерживаются не только члены «Талибана», но и значительная часть жителей Афганистана.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода войск США, находившихся в стране на протяжении 20 лет. Талибы в настоящее время заняли всю территорию Афганистана. Боевики движения выступают за установление исламской системы в стране и добиваются признания её международным сообществом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости готовиться к худшему и укреплять границы из-за событий в Афганистане. Он призвал Узбекистан, Таджикистан, Туркмению и Киргизию быть начеку, отметив, что граничащие с Афганистаном государства находятся в опасности.