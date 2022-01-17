Совет ГД единогласно снял с рассмотрения инициативу о QR-кодах

Совет Госдумы единогласно принял решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом написал в Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что инициативу уберут из поручений главы государства.

Совет Государственной думы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. <...> Хочу сказать слова благодарности всем за обратную связь. Важно слышать друг друга. Это позволит избежать ошибок и на основе диалога выработать правильные решения, — написал Володин.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что законопроект уберут из поручений главы РФ Владимира Путина. По его словам, такое решение было принято в связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране.

Как подчеркнула перед этим вице-премьер Татьяна Голикова, второе чтение документа отложили из-за «высокой неопределённости» ситуации с распространением коронавируса.