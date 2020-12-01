Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе

https://static.news.ru/photo/82a3ffc8-3477-11eb-9223-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет Федерации одобрил закон, регламентирующий работу в удалённом режиме. Соответствующее решение принято на пленарном заседании верхней палаты в среду, 2 декабря.

Документ должен вступить в силу 1 января 2021 года. Его авторами стали депутаты и сенаторы во главе с председателями Совфеда и Госдумы.

Закон дополняет и уточняет положения главы Трудового кодекса РФ, касающейся особенности регулирования труда дистанционных сотрудников. В проекте учтены нормы рабочего времени и отдыха работников на удалёнке, также регламентируются типы дистанционной занятости — постоянная, временная и комбинированная. Кроме того, прописывается порядок взаимодействия работника с работодателем.

Первое чтение прошло ещё 21 июля, после него документ был отправлен на доработку и был существенно изменён, к нему приняли 16 поправок. В основном они касаются обязанностей работодателей. В частности, речь идёт о необходимости оплачивать отпуска и командировки работников в общем порядке, об обеспечении их необходимой техникой. Помимо этого, установлено ограничение максимального срока временного перевода на дистанционную работу — не более шести месяцев. Вместе с тем удалённая деятельность не является для работодателя основанием понижать сотруднику зарплату в случае сохранения объёма работы.

В поправках указаны и основания для увольнения работников на удалёнке. Причиной для прекращения сотрудничества может быть невыход с работодателем на связь более двух дней кряду без уважительной причины. По сути это положение является заменой прогулу, наказание за который теряет смысл при дистанционной работе. Также работник может быть уволен, если без предупреждения сменил место нахождения и это повлияло на качество выполнения им своих обязанностей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Совет Федерации одобрил пакет законов, которые закрепляют дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета её действия на территории страны. В пакет вошли пять предложений с поправками в более 110 законодательных актов, в том числе шесть кодексов.