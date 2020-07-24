Сотрудники СКР завершили следствие по делу против Навального о клевете

https://static.news.ru/photo/629a18fe-cda5-11ea-bb03-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники СКР завершили следственные мероприятия в рамках уголовного дела о клевете, возбуждённого против оппозиционного политика и основателя ФБК Алексея Навального. Об этом журналистам сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

Она сказала, что обвиняемому и его адвокату уже предоставили материалы дела для ознакомления. Согласно версии следствия, Навальным был опубликован комментарий с заведомо ложной информацией, который порочил честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны.

Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц, — передаёт сообщение РИА Новости.

В начале июня в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны, холуями (устаревшее название лакея) и предателями. После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории. 15 июня СК возбудил в отношении Навального дело о клевете.

Ранее NEWS.ru писал, что СК РФ избрал подписку о невыезде в качестве меры пресечения для политика по этому делу. Навальный сообщил, что узнал о подписке о невыезде от следователя, к которому явился на допрос. Оппозиционер также утверждает, что проводивший допрос сотрудник СК отказался вносить в протокол заявление о политическом мотиве в этом деле. Обвиняемый и его адвокаты отказались подписывать документ.