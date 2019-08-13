https://static.news.ru/photo/89749eb4-bdce-11e9-9011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Участвующие в разгонах протестных акций сотрудники ОМОНа намерены обратиться в Конституционный суд (КС). Силовики недовольны тем, что власти выделяют мало средств на выплату жилищных субсидий.

Мы живём в комнате коммуналки вместе с детьми. Я ещё несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения жилья. А потом вдруг резко сместился вниз на 600 человек. И невозможно узнать, почему, эта очередь непрозрачна. Кого там вперёд меня поставили — неизвестно, — цитирует « Собеседник » сотрудника Росгвародии из Петербурга.

По словам силовика, аналогичные проблемы испытывают почти все его коллеги и «терпения не осталось уже».

Во избежание репрессий со стороны начальства он попросил не раскрывать его имени. При этом омоновец отметил, что его поддерживают другие коллеги, которые объединились и нашли юриста для защиты своих прав.

Он (адвокат. — News.ru) в наших интересах подготовил иск в КС. Формально заявителями выступят уже вышедшие на пенсию сотрудники, им терять нечего, — пояснил сотрудник Росгвардии.

Согласно действующим нормам, право на жилищную субсидию у полицейских и росгвардейцев возникает через 10 лет службы, но, как отметил адвокат Дмитрий Изварин, в законе есть фраза «в рамках предоставляемого финансирования».

С каждым годом бюджет всё меньше и меньше. В очереди — десятки тысяч людей, сейчас выделили на год 2 млрд рублей. При таких темпах ждать положенную субсидию придётся 100 лет, — рассказывает юрист.

Именно по этой причине он намерен подготовить обращение в интересах силовиков в КС, «чтобы он признал: закон исполняется ненадлежащим образом», а также «инициировал поправки для защиты прав сотрудников».

Соответствующий иск будет направлен в ближайшие дни. В нём указывается, что действующий размер бюджетных ассигнований позволяет обеспечивать субсидиями лишь 0,3% нуждающихся сотрудников и пенсионеров МВД.

Сотрудник Росгвардии, который рассказал журналистам о недовольстве в рядах коллег в свою очередь подчеркнул, что силовики «вынуждены пресекать несанкционированные акции», но лично он старается «этого не делать» и не избивать протестующих.

Вообще я не уверен, что, если дело дойдёт прямо до жесткого противостояния народа с властью, большинство из нас выступит на стороне «верхов», — резюмировал боец ОМОНа.

Как писал News.ru, ранее член Совета Федерации от Иркутской области Вячеслав Мархаев, который ранее возглавлял ОМОН Бурятии, назвал безграмотными действия силовиков на прошедшем в Москве митинге. По его словам, массовость протестных выступлениях говорит о том, что у людей нет другой возможности быть услышанными властью.