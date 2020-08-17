Сотрудники ФСИН увезли Ефремова в суд

https://static.news.ru/photo/714c5f84-e122-11ea-b7b7-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники ФСИН увезли артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, из его квартиры в центре Москвы в Пресненский суд.

Во вторник, 18 августа, состоится заседание, перенесённое 11 августа из-за госпитализации Ефремова. Также в ходе заседания возможен допрос артиста, передаёт ТАСС.

11 августа по дороге в Пресненский суд, где слушается дело о ДТП, Ефремову стало плохо. Он был госпитализирован в Боткинскую больницу. Там артисту был поставлен диагноз «инсульт». 15 августа стало известно, что актёра выписали.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada.

57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Известно, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили остаточные следы наркотических средств. Сейчас актёр помещён под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как ранее писал NEWS.ru, москвичка Ирина Стерхова, которая присутствует на заседаниях суда по делу Ефремова как гражданская жена погибшего в аварии, устроила перепалку с адвокатом артиста Эльманом Пашаевым.