Сотрудник рязанской колонии заразился коронавирусом

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Один из сотрудников исправительной колонии № 5 в Рязанской области заразился коронавирусной инфекцией.

У одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией. Регулярно проводится дезинфекция всех помещений колонии и прилегающей к ней территории. Проводятся кварцевание и проветривание, — цитирует ТАСС заявление представителя колонии.

У контактировавших с инфицированным, включая осуждённых с признаками ОРВИ, взяты анализы. Тесты показали отрицательные результаты.

Ранее NEWS.ru писал, что рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса сообщила о распространении коронавирусом среди священников. Заражение подтвердилось у клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Москве диакона Дмитрия Сазонова.

По последним данным, в мире насчитывается более 1,27 миллиона человек, инфицированных COVID-19, скончались 66 498, поправились 262 985. За последние сутки в России подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране, на 6 апреля, зарегистрированы 6343 заболевших в 80 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек.