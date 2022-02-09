Сотрудницу РАНХиГС Корниенко объявили в розыск по делу Раковой

Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала фигурантом дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой, её объявили в розыск, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В октябре Корниенко вызывали на допрос в качестве свидетеля, после чего она покинула Россию.

В октябре 2021 года директор лаборатории РАНХиГС Корниенко была допрошена в качестве свидетеля по делу Марины Раковой. После этого она уехала из Москвы в Кишинёв. Ей заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она объявлена в федеральный розыск, — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что, по версии следствия, Корниенко причастна к эпизоду с хищением 20 млн рублей, которые были выделены из бюджета на реализацию федерального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование». По данному эпизоду проходят Марина Ракова и ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Следствие уверено, что Корниенко обналичивала похищенные средства.

В начале декабря 2021 года суд продлил на три месяца арест Раковой. По версии следствия, в 2019 году, будучи заместителем министра просвещения, она пролоббировала выделение бюджетных средств ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Средства были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель года». В ходе расследования была выявлена фальсификация отчётов по проводимым научным исследованиям. Следствие оценило размер хищений в 50 млн рублей.

Позже Раковой предъявили новое обвинение по той же части 4 статьи 159 УК РФ. Речь идёт о преступном сговоре и найме подложных сотрудников, благодаря которым из ФГАУ было выведено около 9 млн рублей.

В рамках этих дел впоследствии арестовали гражданского мужа экс-чиновницы Артура Стеценко, бывших сотрудников фонда Евгения Зака, Максима Инкина и ректора «Шанинки» Сергея Зуева.

Ранее сообщалось, что у Раковой обнаружили бизнес по аренде квартир в Греции. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, она владела этим бизнесом в том числе в период нахождения на должности замминистра, что запрещено российским законодательством.