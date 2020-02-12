https://static.news.ru/photo/6c7a8d9c-4da6-11ea-88f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Московский городской суд/facebook.com

32-летняя уборщица из школы-интерната в Омске пошла под суд за совращение двух подростков 14 и 15 лет. Женщина признала свою вину, заявив, что вступила в интимную связь по обоюдному согласию.

Подробности истории приводит KP.RU. Согласно показаниям уборщицы, с одним из подростков она познакомилась на улице, не зная его возраста и того, что он является воспитанником интерната. Своего нового знакомого женщина пригласила домой отметить 23 февраля. Тот пришёл с другом.

Он пришёл с другом. Тот мне тоже понравился. Выпивали, потом всё произошло. После этого пришел ещё третий их друг, но он мне не понравился, я ему отказала. А потом ещё несколько ребят пришли — все воспитанники интерната. Незваные гости, так сказать. Но мы с ними просто посидели, отметили праздник, — рассказала уборщица.

Подростки похвастались связью со взрослой женщиной перед своими друзьями. В итоге слухи дошли до директора интерната, который обратился в полицию. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, найдя основания для возбуждения уголовного дела после проверки.

Суд признал уборщицу виновной и приговорил её к шести годам лишения свободы условно. Из интерната её уволили. Известно, что у женщины есть ребёнок, которого она воспитывает в одиночку.

Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в Омске, где восьмиклассницу совратил её 22-летний знакомый. Молодому человеку теперь грозит до четырёх лет тюрьмы.