32-летняя уборщица из школы-интерната в Омске пошла под суд за совращение двух подростков 14 и 15 лет. Женщина признала свою вину, заявив, что вступила в интимную связь по обоюдному согласию.
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Он пришёл с другом. Тот мне тоже понравился. Выпивали, потом всё произошло. После этого пришел ещё третий их друг, но он мне не понравился, я ему отказала. А потом ещё несколько ребят пришли — все воспитанники интерната. Незваные гости, так сказать. Но мы с ними просто посидели, отметили праздник, — рассказала уборщица.
Подростки похвастались связью со взрослой женщиной перед своими друзьями. В итоге слухи дошли до директора интерната, который обратился в полицию. Инцидентом заинтересовалась прокуратура, найдя основания для возбуждения уголовного дела после проверки.
Суд признал уборщицу виновной и приговорил её к шести годам лишения свободы условно. Из интерната её уволили. Известно, что у женщины есть ребёнок, которого она воспитывает в одиночку.
Ранее NEWS.ru сообщал о происшествии в Омске, где восьмиклассницу совратил её 22-летний знакомый. Молодому человеку теперь грозит до четырёх лет тюрьмы.
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