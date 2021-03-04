Сосульки и ямы предложили подвести под ОСАГО

https://static.news.ru/photo/6f17cb38-7d38-11eb-bf15-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Госдуме озвучили идею о распространении полисов ОСАГО на те случаи, когда по вине коммунальных служб и из-за недостатков дорожного ремонта был повреждён автомобиль.

Полагаем, для разрешения таких конфликтных ситуаций необходимо обеспечить дополнительные механизмы защиты добросовестных владельцев транспортных средств, — сообщили инициаторы проекта, Депутаты Игорь Лебедев и Ярослав Нилов.

Каковы шансы на одобрение проекта удалось выяснить «Известиям». Например в ЦБ скептически отнеслись к инициативе, потому что в таком случае придётся кардинально трансформировать ОСАГО. Там считают, что таки ситуации ближе к каско. Кроме того, включения повреждение от коммунальщиков приведёт к удорожанию продукта.

Разделяют сомнения и страховщики.

ОСАГО — это страхование ответственности автовладельца, оно покрывает вред, причиненный при использовании ТС его владельцем в случаях, предусмотренных законом об ОСАГО, — напомнили в РСА.

Именно по этой причине там считают, что добавить в список описанные депутатами случаи невозможно. А «АльфаСтраховании» добавили, что коммунальные службы — не участиник дорожного движения, их ответственность перед владельцами авто не застрахована.

Эксперты, опрошенные изданием, считают инициативу полезной, но также как и страховщики призывают не смешивать понятия. Они предложили прописать ответственность за повреждения машин в договора на оказание коммунальных услуг.

Как ранее писал NEWS.ru, 1 марта 2021 года была обновлена Единая автоматизированная информационная система технического осмотра (ЕАИСТО), что привело к массовым сбоям и ошибкам. В результате водители по всей России жалуются, что не могут оформить полисы ОСАГО.