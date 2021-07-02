Состояние здоровья переболевших COVID-19 определят по ходьбе

В список обследований для переболевших коронавирусной инфекцией добавили ходьбу. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал федеральный эксперт по вакцинации, главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов.

По словам специалиста, шестиминутная ходьба позволит медикам выявить признаки патологии сердца. Также в список была включена эхокардиография. Её будут проводить тем пациентам, у которых будет выявлено изменение содержания кислорода в крови.

При необходимости будет проводиться компьютерная томография и консультации врачей-специалистов, — отметил Осипов.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июля стартовала углублённая диспансеризация для переболевших COVID-19.

Пройти обследования смогут все граждане от 18 лет и старше, если диагноз COVID-19 им поставил врач, но не ранее второго месяца после выздоровления. Обследования будут проводиться по специальной углублённой программе, они направлены на выявление постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий для организма, которые могла вызвать инфекция.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, диспансеризация в первую очередь поможет людям с хроническими заболеваниями, которые после COVID-19 получили осложнения. При этом воспользоваться этой услугой смогут все россияне.